Herthas Zweitliga-Saison ist eine Spielzeit der verpassten Chancen. Mittelfeldspieler Bouchalakis ist unzufrieden. Der Grieche ist allerdings nicht ganz unschuldig an den durchwachsenen Auftritten.

Berlin - Herthas Mittelfeldspieler Andreas Bouchalakis hat nach dem verpassten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga ein ernüchterndes Saisonfazit gezogen. „Es ist kein Geheimnis: Wir haben uns alle mehr erhofft, denn unser Ziel muss es sein, ganz oben mitzuspielen. Wenn man sich unseren Kader ansieht, war definitiv mehr möglich“, sagte der 31 Jahre alte Grieche dem „Kicker“ (Donnerstag).

Vor dem 32. Spieltag und der Auswärtspartie gegen die SV Elversberg an diesem Sonntag (13.30 Uhr /Sky) belegen die Berliner Rang acht. „Wenn man sich anschaut, wo wir stehen und wo wir hätten stehen können, dann kann ich nicht zufrieden sein. Wir gehen auf den Platz und wollen gewinnen, und das haben wir ein paar Mal durch eigene Unachtsamkeiten verpasst“, kritisierte Bouchalakis die inkonstanten Auftritte des Hauptstadt-Clubs.

Der Routinier, der erst im Sommer von Olympiakos Piräus in die deutsche Hauptstadt gewechselt war, ist allerdings nicht ganz unschuldig am unbefriedigenden Abschneiden der Berliner. Bouchalakis hat bislang bei der Hertha nicht in seinen Rhythmus gefunden. Immer wieder unterlaufen dem Südeuropäer folgenschwere Fehler, die zu Gegentoren führen. „Eine Leistung mit Licht und Schatten“, attestierte Sportdirektor Benjamin Weber seinem Schützling zuletzt.

Dass Bouchalakis zwischenzeitlich sogar seinen Stammplatz verloren hatte, beunruhigt den 31-Jährigen nicht. „Fußball ist ein Tagesgeschäft, es gibt immer bessere und schwierigere Phasen für jeden Spieler. Natürlich will ich wieder regelmäßig spielen. Ich will es bei Hertha schaffen, dafür werde ich jeden Tag hart arbeiten“, kündigte er an.