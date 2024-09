Parteien Böttger und Lange als Landesvorsitzende der Linken bestätigt

Die Linke steckt in der Krise. Konkurrenz durch das BSW, schlechte Ergebnisse bei den letzten Wahlen. Wie geht es weiter? An der Landesspitze in Sachsen-Anhalt setzen die Mitglieder auf Kontinuität.