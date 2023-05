Berlin/Erfurt - Das Bündnis für Demokratie und Weltoffenheit Kloster-Veßra aus Thüringen ist einer der als „Botschafter für Demokratie und Toleranz“ von der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) ausgezeichneten Preisträger.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundesinnenministerin Nancy Faeser (beide SPD) verliehen am Dienstag in Berlin die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung. Hervorgehoben wurde unter anderem das Engagement und der Protest gegen die Zunahme rechtsextremer Aktivitäten in Südthüringen.

„Die Demokratie ist nicht vom Himmel gefallen. Sie lebt nur, wenn es Menschen gibt, die sich für sie engagieren“, sagte Steinmeier. Bei solch einem Engagement sei ihm um die Zukunft der Demokratie nicht bange. Bei seiner Ansprache dankte er unter anderem auch dem seit 2017 beim Bündnis tätigen Thomas Jakob.

Auch Faeser bedankte sich für die „unverzichtbare Arbeit für unsere Demokratie“. Das Engagement der Botschafterinnen und Botschafter für Demokratie stärke den gesellschaftlichen Zusammenhalt und gegenseitigen Respekt.

Weitere Preisträger sind die Integrationsbeauftragte Halima Gutale aus Pfungstadt, der Musiker Jonathan Kalmanovich (Ben Salomo) aus Berlin, die Sozialarbeiterin Saloua Mohammed aus Bonn sowie die Bautznerin Hamida Taamiri von der Landesarbeitsgemeinschaft politisch-kulturelle Bildung Sachsen e.V..