Halle - Kurz vor dem 325. Jubiläum des Botanischen Gartens der Uni Halle startet dieser am Wochenende in die neue Saison. Auf fünf Hektar Fläche können Besucherinnen und Besucher ab dem 1. April rund 12 000 Pflanzenarten aus aller Welt bestaunen, wie ein Sprecher des Botanischen Gartens der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg am Freitag sagte. Zur Eröffnung blühten vor allem die Magnolien sowie zahlreiche Tulpen und Adonisröschen in voller Pracht. Am 11. April feiert der Garten dann sein 325-jähriges Bestehen.

Um die Außenanlagen und Gewächshäuser auf dem Gelände kümmern sich zwölf Gärtnerinnen und Gärtner. Besucher können wochentags zwischen 14.00 und 18.00 Uhr, am Wochenende sowie an Feiertagen zwischen 10.00 und 18.00 Uhr auch an Rundgängen teilnehmen. Anlässlich des Jubiläums sind zudem in den kommenden Monaten verschiedene Veranstaltungen, Ausstellungen sowie ein Festkonzert geplant. Auch soll es eine Vortragsreihe geben.