Englands Nationalspieler Jude Bellingham reifte bei Borussia Dortmund schon in jungen Jahren zum Weltstar. Nun folgt der nächste Fußballer aus der Familie.

Borussia Dortmund hat kurz vor der Club-WM den ersten großen Transfer dieses Sommers verkündet: Der Wechsel von Jobe Bellingham zum BVB ist perfekt. Der jüngere Bruder des früheren Dortmunders und heutigen Real-Madrid-Profis Jude Bellingham kommt vom Premier-League-Aufsteiger AFC Sunderland zum Fußball-Bundesligisten.

„Jobe ist ein außergewöhnlich talentierter Spieler, der trotz seines jungen Alters bereits über eine bemerkenswerte Reife und Spielintelligenz verfügt. Wir sind überzeugt, dass er perfekt zu unserer Philosophie passt, junge Talente zu fördern und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich auf höchstem Niveau zu entwickeln“, sagte BVB-Geschäftsführer Lars Ricken in einer Mitteilung des Vereins.

„Ich war schon mal hier, habe Spiele angeschaut, die Lieder der Fans gehört, die Kraft dieser Farben gespürt. Dieser Ort ist mir im Gedächtnis geblieben. Jetzt bin ich wieder hier. Nicht, um zuzugucken. Und nicht, um in irgendwelche Fußstapfen zu treten“ sagte Bellingham in einem auf der Plattform X veröffentlichten Video. Sein Vertrag bei der Borussia ist bis 2030 datiert.

Auch andere Bundesligisten sollen interessiert gewesen sein

Die Ablösesumme für den 19 Jahre alten Mittelfeldspieler soll nach Medienberichten rund 30 Millionen Euro betragen, dazu sollen Bonuszahlungen von bis zu fünf Millionen Euro vereinbart worden sein sowie eine Beteiligung an möglichen Transfererlösen für Sunderland in Höhe von 15 Prozent.

Bellingham, der trotz seines jungen Alters in der zweiten englischen Liga in bereits 111 Spielen elf Tore erzielt hatte, soll auch auf dem Zettel von Dortmunds Liga-Konkurrenten Eintracht Frankfurt und RB Leipzig sowie bei Clubs aus England gestanden haben.

Club-WM statt U21

Zuletzt bereitete sich Bellingham mit der englischen U21-Nationalmannschaft auf die anstehende Europameisterschaft in der Slowakei vor. Doch statt mit den jüngeren „Three Lions“ die EM zu spielen, fliegt Bellingham am Freitag mit dem BVB zur Club-WM in die USA - und kann sich direkt auf der ganz großen Bühne präsentieren.

Sein zwei Jahre älterer Bruder Jude Bellingham kam 2020 mit 17 Jahren von Birmingham City zum BVB. Beim Revierclub reifte er zum Weltstar und wechselte im Sommer 2023 für eine Ablöse von rund 103 Millionen Euro zu Real Madrid.