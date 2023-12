Kemberg - Bei einer Hilfsaktion wegen des Hochwassers an der Elbe ist im Kreis Wittenberg ein Boot mit mehreren Personen an Bord gekentert. Ein Opa stürzte mit zwei Enkelkindern im Alter von neun und zwölf Jahren und deren Mutter in die sieben Grad kalte Elbe, wie die Wasserschutzpolizei am Samstag mitteilte. Das Haus der Großeltern im Überflutungsgebiet in Dabrun war mit dem Auto nicht mehr erreichbar - daher habe die Familie versucht, mit dem Boot des Opas die Großeltern zu versorgen.

Aus bislang ungeklärter Ursache sei Wasser in das Boot gelangt, so dass das Boot gekippt sei. Ein zufällig in der Nähe anwesender Feuerwehrmann habe den Unfall bemerkt und sei schnell mit einem weiteren Boot zu Hilfe geeilt. Alle vier Personen konnten gerettet werden und wurden stark unterkühlt in ein Krankenhaus gebracht. Der Zwischenfall ereignete sich bereits am Freitag.