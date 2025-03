Kampfmittel Bombenentschärfung in Elsterwerda: Hunderte werden evakuiert

Betriebe, die auch am Sonntag arbeiten, liegen heute still, Hunderte müssen aus ihren Häusern raus: In Elsterwerda laufen am Vormittag die Vorbereitungen für die Entschärfung einer Weltkriegsbombe.