Bombenentschärfung in Berlin: Notunterkünfte eingerichtet

Berlin - Wegen der Evakuierung zur Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Berlin-Hohenschönhausen stehen drei Schulen im Umkreis als Notunterkünfte zur Verfügung. 7800 Menschen mussten am Mittwoch ihre Wohnungen verlassen, wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch mitteilte.

Notunterkunft bieten die Schule am Wilhelmsberg, die Bürgermeister-Ziethen-Grundschule und die Philipp-Reis-Oberschule. In dem Sperrkreis um den Fundort mit einem Radius von rund 500 Metern befinden sich auch zwei Möbelhäuser, zwei Kitas, zwei Schulen und ein Baumarkt, wie die Polizei mitteilte.

Wann die derzeit laufende Evakuierung abgeschlossen ist und die Entschärfung stattfinden kann blieb zunächst unklar. Die Bombe war am Mittwochvormittag auf einer Baustelle entdeckt worden. Nach Angaben der Polizei handelt es sich vermutlich um eine russische Fliegerbombe.