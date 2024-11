Bahnverkehr Bombendrohungen gegen Bahnhöfe - Tatverdächtiger ermittelt

Anonyme Anrufe drohen mit Bomben an den Hauptbahnhöfen in Rostock und Osnabrück und legen diese am Dienstag zeitweise lahm. Nun wurde ein Tatverdächtiger ermittelt. Wie genau, bleibt geheim.