Aue-Bad Schlema - Wegen einer anonymen Bombendrohung ist am Mittwochmorgen ein Gymnasium in Aue im Erzgebirge evakuiert worden. Das von der Schulleitung geräumte Gebäude wird derzeit von Spezialisten samt einem Sprengstoffspürhund durchsucht, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz sagte. Die Drohung ging danach am Dienstagabend per Mail bei der Schule ein. Zuerst berichtete das Onlineportal tag24. „Es ist nach derzeitigem Stand nicht von einer Ernsthaftigkeit auszugehen“, sagte der Polizeisprecher unter Verweis auf ähnliche Fälle in der Vergangenheit etwa in Leipzig. Ein Zusammenhang auch zu Fällen in Bremen und Görlitz werde geprüft.