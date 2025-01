Erfurt - Nach einer Bombendrohung via E-Mail durchsucht die Polizei Gebäude einer Schule in Erfurt. Schulpersonal habe die Mail am Morgen entdeckt, sagte eine Polizeisprecherin. Daraufhin hatten rund 300 Schüler sowie 30 Lehrer die Schulräume verlassen. Polizisten durchsuchten zunächst das abgesperrte Gelände und die Gebäude. Spürhunde seien - anders als das in solchen Lagen sonst häufig der Fall sei - nicht an der Suche beteiligt.

Die Sprecherin ging nicht davon aus, dass der Schulbetrieb bei einer möglichen Entwarnung im Laufe des Tages wieder aufgenommen wird. Ein Großteil der Schüler sei bereits von den Eltern abgeholt worden.

Details zu der Droh-Mail nannte die Sprecherin nicht. In Thüringen, aber auch in anderen Bundesländern kommt es immer wieder zu solchen Drohungen per Mail gegen Schulen. Im vergangenen Jahr etwa erhielten häufig mehrere Schulen gleichzeitig wortgleiche Droh-Mails. Bisher gab die Polizei in Thüringen stets Entwarnung.