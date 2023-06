Hennigsdorf - Eine Bombenattrappe ist in einer Tiefkühltruhe eines Supermarktes in Hennigsdorf entdeckt worden. Der Laden im Landkreis Oberhavel wurde am Donnerstagnachmittag geräumt. Spezialkräfte der Polizei, ein Sprengstoffspürhund und Feuerwehrkräfte rückten aus. „Es sah erstmal wie ein Sprengsatz aus“, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Nord am Freitag. Das Paket mit Kabeln habe sich dann als ungefährlich erwiesen.

Supermarkt-Mitarbeiter wollten in der Kühltruhe Ordnung schaffen und entdeckten am Donnerstagnachmittag den verdächtigen Gegenstand. Die Polizei will nun klären, wer die Bombenattrappe dort platzierte. „Irgendwie muss es ja da reingekommen sein“, sagte der Sprecher. „Von einem Streich bis zur Vorbereitung einer Erpressung ist alles möglich.“ Bisher gebe es aber keine Hinweise auf eine mögliche Erpressung.

Nähere Angaben, wie die Attrappe ausgesehen hat, wollte der Sprecher nicht machen. Die ermittelnde Polizei wertet nun Spuren aus und vernimmt Zeugen. Es soll auch geprüft werden, ob Aufnahmen aus Videokameras vorliegen.