In Berlin-Marzahn soll eine Weltkriegsbombe entschärft werden. In einem Sperrkreis müssen Tausende am frühen Morgen ihr Zuhause verlassen.

Berlin - Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe in Berlin-Marzahn müssen am Donnerstagmorgen mehr als 15.000 Menschen das Gebiet verlassen. Die Polizei hat für die Entschärfung einen 500-Meter-Sperrkreis rund um die Fundstelle eingerichtet. Ab 6.00 Uhr sei jeder und jede dort aufgefordert, das Areal zu verlassen, teilte die Polizei am Mittwoch auf Twitter mit. Betroffen seien rund 15.300 Menschen, sagte eine Polizeisprecherin.

In der Sperrzone liegen 27 Wohnblöcke sowie drei Kitas, drei Schulen und Horte sowie Geschäfte. Für die Anwohner gibt es Notunterkünfte in mehreren Schulen. Mit der Entschärfung soll laut Polizei gegen 12.00 Uhr begonnen werden.

Die S-Bahn Berlin teilte mit, dass der Zugverkehr zwischen Marzahn und Ahrensfelde am Morgen unterbrochen werde. Der letzte planmäßig durchfahrende Zug der S7 fahre um 8.31 am Potsdamer Hauptbahnhof ab und komme um 9.44 Uhr in Ahrensfelde an. Die Sperrung soll bis voraussichtlich 16.00 Uhr dauern.

Arbeiter hatten den 500 Kilo schweren Sprengkörper am Dienstagnachmittag auf einem Tennisplatz am Geraer Ring gefunden. Weil nach Einschätzung von Kriminaltechnikern keine unmittelbare Gefahr von dem Blindgänger ausging, wurde er nicht schon kurz danach entschärft. Der Fundort sei rund um die Uhr bewacht worden, hieß es von der Polizei.