Böllerexplosion lässt Splitter in Bett von Kind regnen

Greiz - Durch eine heftige Böllerexplosion im thüringischen Greiz ist ein Bett, in dem ein ein Jahre altes Kind schlief, mit Glassplittern übersät worden. Unbekannte hatten vor dem Fenster, hinter dem das Kind in einem Mehrfamilienhaus schlief, einen illegalen Feuerwerkskörper gezündet, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Das Kind sei nicht verletzt worden.

Der Vorfall vom Samstagabend führte die Polizisten in eine Wohnung im Nachbarhaus, aus der vermutlich der Böller geworfen wurde. Bei der Durchsuchung der Wohnung beschlagnahmten die Polizisten den Angaben nach unter anderem 70 illegale Böller und eine geringe Menge Marihuana. Den 18 und 19 Jahre alten Bewohnern droht nun ein Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Sprengstoff- und das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen Sachbeschädigung.