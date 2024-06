Berlin - Ein 13-Jähriger soll in Berlin-Lichtenberg eine Gruppe Jugendlicher beschimpft und einen Böller in Richtung der Gruppe geworfen haben. Der Böller sei neben den drei Jugendlichen im Alter von 14 bis 18 Jahren detoniert, aber niemand wurde verletzt, teilte ein Sprecher am Montag mit. Die Tat ereignete sich laut Polizei am Sonntagnachmittag an der Tram-Haltestelle Zingster Straße.

Noch in der Straßenbahn soll der mutmaßliche Täter den Jugendlichen „Ausländer raus!“ zugerufen haben. Nachdem sie ausstiegen waren, soll er den Böller geworfen haben. Der 13-Jährige ist der Gruppe namentlich bekannt. Die Polizei ermittelt nun gegen ihn. Laut Polizei haben die Beteiligten die deutsche Staatsangehörigkeit.