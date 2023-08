In den USA hat eine Firma das falsche Haus abgerissen.

Atlanta/DUR - Es war eine Verwechslung mit bösen Folgen für Eigentümer Everett Tripodis im Südwesten von Atlanta in den USA: Wie Tripodis gegenüber einem lokalen TV-Sender erzählte, habe die Stadt Warnungen an die falsche Adresse geschickt, bevor sie sein geliebtes Zuhause abriss. So sei sein Haus laut einem Stadtinspektor als unbewohnbar eingestuft wurden.

Obwohl er die beglaubigten Briefe zurückschickte, wurde am Ende dennoch sein trautes Heim von Bulldozern abgerissen. Dabei war er gerade mitten im Umbau. "Eines Morgens treffe ich den Bauunternehmer, und das ganze Haus ist weg. Alles ist weg. Nichts als Dreck", beklagt der US-Amerikaner im TV-Interview.

Falsches Haus abgerissen: Stadt schickte Warnung an falsche Postleitzahl

Weiter berichtet er, dass sein Grundstück in der Lawton Street liegt. Die Postleitzahl lautet 30310. In den Abrissunterlagen der Stadt Atlanta ist jedoch von der Lawton Avenue mit der Postleitzahl 30314 die Rede. Die ganze Zeit über sagte der Mann aus Atlanta, dass auf den Papieren die falsche Adresse angegeben war. Wo früher noch sein Haus stand, findet man jedoch heute nur noch ein leeres Grundstück.

Tripodis hatte bereits eine Klage gegen die Stadt wegen des Abrisses eingereicht, berichtet er im TV-Interview. Diese hängt immer noch im Gericht fest. Denn in Tripodis' Fall verweigerte der Stadtrat von Atlanta die Auszahlung seiner Schadensersatzforderung mit den Worten: "Der Stadtrat hat beschlossen, dass die Stadt keine Verantwortung für diese Angelegenheit übernehmen kann und daher diese Forderung nicht bezahlen kann."

Stadt will Grundstück zwangsvollstrecken

Doch die absurde Geschichte geht noch weiter - wie der Eigentümer in einem weiteren TV-Interview beklagt: Jetzt versucht die Stadt, das Grundstück zu zwangsvollstrecken, um die Abrisskosten in Höhe von 68.000 Dollar zu bezahlen.

Everett Tripodis hat nur ein paar Wochen Zeit, um auf die Zwangsvollstreckung zu reagieren. Er will aber bis zum Schluss um sein Grundstück kämpfen, inzwischen prüft wohl auch das Büro des Bürgermeisters die Angelegenheit, heißt es im Bericht vom TV-Sender.