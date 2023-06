Bochum - Der VfL Bochum hat Moritz-Broni Kwarteng vom 1. FC Magdeburg verpflichtet. Der Offensivspieler erhält beim Fußball-Bundesligisten einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027, wie der Revierclub am Donnerstag mitteilte. Die Höhe der Ablösesumme blieb offen. Der 25 Jahre alte Kwarteng hatte in der vergangenen Saison in 29 Partien zehn Treffer erzielt und war damit der beste Magdeburger Torschütze.

Kwarteng sei in der Offensive variabel einsetzbar, sagte Bochums Technischer Direktor Marc Lettau, „und ist aufgrund seiner Dynamik und Schnelligkeit ein zusätzliches belebendes Element für unser Spiel.“