Nach einem blutigen Streit waren in Meschede im Sauerland am Freitagmorgen Teile der Innenstadt gesperrt. Die Polizei hofft nun auf Hinweise zu dem Täter.

Meschede - Bei einem Streit auf offener Straße ist ein 20-Jähriger im Sauerland niedergestochen und lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei war in der Nacht im Großeinsatz, Teile der Innenstadt von Meschede waren für die Spurensicherung noch am Freitagmorgen gesperrt. Der Täter sei zu Fuß entkommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Der 20-Jährige sei nach ersten Erkenntnissen mit einer Gruppe von Unbekannten aneinandergeraten. Dabei habe der Täter das Messer gezogen und den 20-Jährigen verletzt. Weitere Hintergründe müssten noch ermittelt werden, sagte ein Sprecher. Die Behörden ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Die Polizei sucht Zeugen und Hinweise auf den Täter.