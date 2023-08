Dessau-Wörlitz - Anlässlich des diesjährigen Gartenreichtages in Dessau-Wörlitz soll das Blumengartenhaus auf dem Gelände des Unesco-Weltkulturerbes eröffnet werden. Neben der Eröffnung sind am 12. August viele weitere Programmpunkte geplant - unter anderem Führungen, Konzerte und Mitmachaktionen, wie die Stadt Dessau am Donnerstag mitteilte. So können Besucherinnen und Besucher auch dazu beitragen, dem neu eröffneten Blumengartenhaus einen Blumengarten zu verschaffen. Mit verschiedenen Techniken sollen Blumen in unterschiedlichen Farben und Formen hergestellt werden.

Zudem können sich Besucherinnen und Besucher über Honigbienen sowie Wildbienen informieren und mehr darüber lernen, wie ein Garten insektenfreundlich gestaltet werden kann. Im Georgengarten soll Musik unter anderem von Johann Christian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn oder Kurt Weill erklingen. Junge Besucherinnen und Besucher können sich am Kindertheater beteiligen.