„Blue Punisher“ auf Gehweg in Magdeburg gefunden

Magdeburg - Auf einem Gehweg in Magdeburg hat eine Frau ein Tütchen mit zwei illegalen Ecstasy-Tabletten gefunden, eine davon war augenscheinlich eine sogenannte „Blue Punisher“. Die 30-Jährige entdeckte die zwei Tabletten am Freitagmorgen und informierte die Polizei, wie diese am Samstag mitteilte. Die Beamten suchten mit einem Rauschgiftspürhund nach weiteren Drogen rund um den Fundort, fanden aber nichts. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Als „Blue Punisher“ wird eine besondere Erscheinungsform von Ecstasy-Tabletten bezeichnet. Herkunft und Wirkstoff können davon unabhängig variieren. Zuletzt waren solche Pillen durch eine offenbar sehr hohe Konzentration und als besonders gefährlich aufgefallen.

Der Drogentod einer 13-Jährigen aus Altentreptow in Mecklenburg-Vorpommern hatte kürzlich für Aufsehen gesorgt. Dass „Blue Punisher“ auch in Sachsen-Anhalt im Umlauf sind, hatte das Landeskriminalamt kürzlich bestätigt.