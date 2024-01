Zwickau - Mit weiteren Blockaden von Autobahnauffahrten und wichtigen Straßenkreuzungen haben Landwirte in Sachsen ihre seit Montag andauernden Proteste fortgesetzt. Demnach waren am Dienstagmorgen vor allem der Südwesten, das Erzgebirge sowie Ostsachsen von den Aktionen betroffen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. In Dresden und Leipzig rollte der Verkehr hingegen ohne Behinderungen.

Den Angaben zufolge waren auf der Autobahn A72 von Chemnitz nach Hof die Zufahrten Stollberg-Nord und Stollberg-West sowie Hartenstein, Zwickau-West, Reichenbach im Vogtland, Treuen und Plauen-Ost und Plauen-Süd blockiert. Auf der Autobahn A4 von Dresden nach Erfurt war der Anschluss Hohenstein Ernstthal betroffen. Zudem wurden im Gebiet von Zwickau, in der Umgebung der Stadt und im Erzgebirge Kreuzungen blockiert. Zu Behinderungen kam es bei Zwönitz, Brünlos, Thermalbad Wiesenbad, Annaberg-Buchholz und Bärenstein. In Ostsachsen waren die Anschlüsse Görlitz und Kodersdorf betroffen. Auf der Bundesstraße 156 bei Malschwitz bei Bautzen kam es ebenfalls zu Behinderungen.

Die Polizeidirektion Chemnitz hat wieder ein Bürgertelefon eingerichtet.

Der Bauernverband hat zu einer Aktionswoche aufgerufen, um gegen die Streichung von Subventionen für die Branche zu demonstrieren. Am Montag demonstrierten Tausende Landwirte, Bus- und Lastwagenfahrer in vielen Regionen Deutschlands. Sie blockierten Autobahnauffahrten und zogen mit Traktorkolonnen in die Städte.