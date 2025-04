In Brandenburg startet am Wochenende der Blitzermarathon. (Symbolbild)

Potsdam - Mit einer großangelegten Blitzer-Aktion will die Polizei in Brandenburg verstärkt gegen Raser vorgehen. Am Wochenende liege der Fokus auf der Geschwindigkeitsüberwachung von Motorrädern, sagte eine Sprecherin der Polizei. Im Laufe der Woche würde dann auch der Autoverkehr in den Mittelpunkt rücken. Die Aktion findet europaweit statt.

Die Beamten kündigten verschiedene Kontrollstationen im gesamten Bundesland an. In der Ostprignitz-Ruppin und im Landkreis Prignitz sollen etwa am Wochenende verschiedene Stationen aufgebaut werden.

Bei dem Blitzermarathon im vergangenen Jahr hatte die Polizei Brandenburg binnen 24 Stunden 2.094 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. An der Kontrollaktion beteiligten sich 286 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, die an 131 Stellen die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer kontrollieren wollen.