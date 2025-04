Zu hohes Tempo gehört zu den häufigsten Unfallursachen - auch in Thüringen. Die Landespolizei beteiligt sich deshalb am europaweit stattfindenden Blitzermarathon.

Blitzermarathon: Mehr als 100 Kontrollstellen in Thüringen

Vorsicht, Kontrolle: Am Mittwoch wird die Thüringer Polizei an über 100 Orten die Geschwindigkeit kontrollieren. (Symbolbild)

Erfurt - Die Thüringer Polizei wird am kommenden Mittwoch an mehr als 100 Orten das Einhalten des vorgeschriebenen Tempolimits kontrollieren. Den Schwerpunkt bilden dabei Straßen an Schulen, Kindergärten und weiteren gefährdeten Orten. Das teilt die Landespolizeidirektion Thüringen mit.

Ziel sei es, die Verkehrsteilnehmer zu sensibilisieren und die Anzahl an Unfällen zu reduzieren, die aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit stattfinden. Hintergrund der Aktion ist der am Mittwoch stattfindende Speedmarathon, eine europaweite Verkehrssicherheitsinitiative, die vom Netzwerk Roadpol organisiert wird. Dabei handelt es sich um einen Zusammenschluss der Verkehrspolizeien der EU-Mitgliedsstaaten.