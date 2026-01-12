Ein Lastwagen stellt sich auf der Autobahn 1 quer und kommt von der Fahrbahn ab. Der Fahrer bleibt unverletzt, aber der Stau ist zwischenzeitlich lang.

Oyten - Durch Blitzeis auf der Autobahn 1 hat sich ein Sattelzug nahe Oyten im Landkreis Verden quergestellt und einen kilometerlangen Stau verursacht. Auf spiegelglatter Straße sei der Lastwagen vom „Auflieger überholt“ worden, sei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dann steckengeblieben, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei. Der Fahrer, dessen Alter zunächst nicht vorlag, blieb unverletzt.

Die Autobahn in Richtung Hamburg wurde zwischenzeitlich gesperrt, der Verkehr habe sich auf einer Länge von bis zu zehn Kilometern gestaut. Inzwischen habe der Stau sich aufgelöst, die Straßenmeisterei habe „ordentlich Salz“ gestreut.