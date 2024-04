Cottbus - Während eines Gewitters in Cottbus hat mutmaßlich ein Blitzeinschlag einen Dachstuhlbrand ausgelöst. Wie die Stadt am Dienstag mitteilte, retteten sich die Bewohner am Montagabend selbstständig aus dem Haus und riefen die Feuerwehr. Dabei wurde niemand verletzt. Durch das Feuer kam es zu einer starken Rauchentwicklung, nach rund einer Stunde war der Brand unter Kontrolle. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden an. Das Haus sei derzeit nicht bewohnbar, teilte ein Sprecher der Stadt mit. 48 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Während der Löscharbeiten war die B97 im Ortsteil Gallinchen voll gesperrt.