Ein Blitzeinschlag führt zu größeren Behinderungen in Teilen des Bahnverkehrs in Niedersachsen. (Symbolbild)

Lüneburg - Ein Blitzeinschlag auf der Strecke zwischen Lüneburg und Uelzen führt zu größeren Behinderungen in Teilen des Bahnverkehrs in Niedersachsen. Betroffen sind auch einige ICE-Verbindungen, wie es am Dienstagabend im Internetauftritt der Deutschen Bahn hieß. Diese Züge werden den Angaben zufolge umgeleitet, wodurch sie sich zwischen Hamburg und Hannover um etwa 20 Minuten verspäten sowie zwischen Hamburg und Berlin sogar um etwa 45 Minuten.

Wie eine Sprecherin sagte, ereignete sich der Blitzeinschlag in der Gemeinde Deutsch Evern. Die Störung soll voraussichtlich im Laufe der Nacht behoben sein, wie es weiter auf der Bahn-Website hieß.

Auch im Regionalverkehr führte die Störung zu Einschränkungen. Auf der Linie RE3/RB31 sei die Strecke zwischen Lüneburg und Uelzen in beiden Fahrtrichtungen gesperrt - Fahrgäste müssten in Ersatzbusse umsteigen, teilte das Bahnunternehmen Metronom mit. „Die Störungen an den elektrischen Anlagen der Schieneninfrastruktur werden nach einer ersten Prognose voraussichtlich bis Mittwochmorgen, also bis in die Hauptverkehrszeit hinein, andauern“, meldete das Unternehmen.