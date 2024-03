Braunsbedra/Merseburg - Ein in Braunsbedra gefundener Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg soll gesprengt werden. Es sei ein Sicherheitskreis mit einem Radius von 1000 Metern um den Fundort festgelegt worden, teilte das Landratsamt des Saalekreis in Merseburg am Donnerstag mit. Die Bewohner von etwa 30 Adressen müssten deswegen ihre Häuser verlassen. Dazu gehörten auch die Bewohner einer Gemeinschaftsunterkunft in Krumpa, die in einer Turnhalle einquartiert werden sollen. Die Evakuierung solle bis etwa 10.00 Uhr abgeschlossen sein, hieß es. Der Busverkehr werde umgeleitet. Die Bahn verkehre planmäßig, die Haltestelle Krumpa werde jedoch nicht angefahren.

Die Fünf-Zentner-Bombe britischer Bauart war den Angaben zufolge am Mittwoch entdeckt worden. Der Blindgänger verfüge über einen chemischen Zünder, hieß es. Deshalb seien eine Entschärfung sowie ein Transport nicht möglich. Die Bombe soll nach 11.00 Uhr gesprengt werden.