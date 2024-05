Bei Arbeiten wurde ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg in Osnabrück gefunden. Zahlreiche Menschen müssen deshalb am Dienstagmorgen ihre Wohnungen verlassen.

Osnabrück - Rund 2600 Menschen müssen in Osnabrück am Dienstagmorgen ihre Wohnungen wegen eines gefundenen Blindgängers verlassen. Die britische Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg wurde bei Sondierungsarbeiten im Stichkanal entdeckt, wie die Stadt am Montagabend mitteilte. Bewohner von 650 Adressen müssen demnach bis Dienstag 9.00 Uhr ihre Wohnungen und Häuser verlassen haben.

Die Bombe im Stadtteil Hafen soll geborgen und entschärft werden. Gelinge das nicht, müsse sie möglicherweise unter Wasser gesprengt werden. Wie lange die Entschärfung dauern wird, könne im Voraus nicht abgeschätzt werden. Die Evakuierung ist den Angaben zufolge für alle Betroffenen verbindlich.

Als Evakuierungszentrum stehe das Piesberger Gesellschaftshaus von 8.00 Uhr an bis zur Aufhebung der Evakuierungsanordnung zur Verfügung. Es fahren Busse von den Haltestellen im Evakuierungsgebiet dorthin.

Trotz der Bombenräumung werde der Nahverkehr weitgehend normal laufen, teilten die Stadtwerke Osnabrück mit. Alle Busse, auch die des Schülerverkehrs, sollten bis 9.00 Uhr normal fahren. Bis zum Beginn der Bombenräumung um etwa 12.00 Uhr sollten alle Busse den üblichen Linienverlauf folgen - ein Aussteigen im Evakuierungsgebiet sei dann allerdings nicht mehr möglich. Während der Entschärfung werde es einige Umleitungen geben, einige Haltestellen würden dann nicht mehr bedient, einige Fahrten fielen aus.