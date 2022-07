Blindgänger: 10.000 Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen

Göttingen - Rund 10.000 Menschen müssen am Samstag und Sonntag ihre Wohnungen in Göttingen verlassen. Wegen der möglichen Entschärfung mehrerer Weltkriegsbomben werden weite Teile der Göttinger Weststadt evakuiert, wie die Stadt mitteilte. Es gibt zudem Einschränkungen im Bus- und Bahnverkehr.

Die Evakuierungszone tritt von Samstag um 06.00 Uhr an in Kraft. In einem Radius von 1000 Metern um die Blindgänger-Verdachtspunkte dürfen sich dann keine Menschen mehr aufhalten. Die Stadt richtet ein Evakuierungszentrum ein. Etwa 1800 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Technischem Hilfswerk sind im Einsatz. Busse und Bahnen werden umgeleitet oder fallen aus. Die Sperrungen sollen voraussichtlich am 1. August aufgehoben werden.

Bereits seit Monaten werden in Göttingen rund 80 Verdachtspunkte für Blindgänger von Weltkriegsbomben geprüft. Die Untersuchungen werden nach Angaben der Stadt Göttingen noch Jahre andauern.