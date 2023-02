Braunschweig - Eintracht Braunschweig hat in der 2. Fußball-Bundesliga weiter mit personellen Ausfällen zu kämpfen. Bei Mittelfeldspieler Bryan Henning musste vor dem schweren Auswärtsspiel bei Tabellenführer Darmstadt 98 (Sonntag, 13.30 Uhr/Sky) der Blinddarm entfernt werden. „Bryan Henning hat gestern unverhofft starke Bauchschmerzen gehabt“, schilderte Trainer Michael Schiele am Freitag bei der Pressekonferenz zu dieser Partie. Nur zwei Wochen nach seiner Rückkehr ins Mannschaftstraining droht zudem auch Spielmacher Immanuel Pherai am Sonntag wieder auszufallen. „Er hat im Training einen Schlag abbekommen“, sagte Schiele.

Aufatmen kann der Aufsteiger aber wohl im Defensivbereich. Nach den Langzeitverletzungen von Brian Behrendt, Filip Benkovic und Philipp Strompf fehlte in dieser Woche auch die komplette neue Abwehrreihe bestehend aus Nathan de Medina, Saulo Decarli und Linus Gechter angeschlagen im Training. „Ein Einsatz am Sonntag sollte für alle aber möglich sein. Dennoch ist es schade, dass sie zu Beginn der Woche pausieren mussten“, sagte Schiele.

Gegner Darmstadt wird vom langjährigen Braunschweiger Trainer und Spieler Torsten Lieberknecht trainiert, der die Eintracht in seiner Zeit von der dritten bis in die erste Liga zurückführte. Seine Verbundenheit zu seinem Ex-Club zeigte der 49-Jährige erst in dieser Woche, als er vor dem Darmstädter Pokalspiel bei Eintracht Frankfurt sagte: „Die wahre Eintracht kommt am Sonntag!“