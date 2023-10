Berlin - Die Justiz gewährt am Samstag (10.00 Uhr) besondere Einblicke in das Kriminalgericht Moabit, dem historischen Herzstück des Campus Moabit. Dieser gilt als größter zusammenhängender Gerichtskomplex in Strafsachen in Europa. Bei einem Tag der offenen Tür informieren etwa 200 Beschäftigte über ihre Tätigkeit in dem Gericht. Sitzungssäle und Geschäftsstellen sind geöffnet. Neben Führungen durch das Gebäude soll es nachgestellte Prozesse geben. Dafür schlüpfen die Mitarbeiter in verschiedene Rollen. Eröffnet wird die Veranstaltung mit einer Rede von Justizsenatorin Felor Badenberg (parteilos).

Der Campus Moabit beherbergt neben dem Amtsgericht Tiergarten, den Straf- und Strafvollstreckungskammern des Landgerichts Berlin auch Teile der Staatsanwaltschaft Berlin. Insgesamt arbeiten dort nach Justizangaben mehr als 2300 Menschen.