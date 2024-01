Reykjavik - Nach längerer Pause wegen des Vulkanausbruchs auf Island hat die Blaue Lagune wieder geöffnet. Die ersten Besucher seien am späten Vormittag in dem bei Touristen beliebten Geothermalbad eingetroffen, berichtete der isländische Sender RÚV am Samstag. Die Betreiber betonten, für Notfälle lägen Evakuierungspläne vor. Zwei Hotels auf dem Gelände sollen von diesem Dienstag an wieder Gäste empfangen, ein Sterne-Restaurant am Mittwoch.

Die Blaue Lagune mit ihrem besonderen weiß-blauen Wasser sowie angrenzende Cafés und Restaurants waren erstmals am 9. November geschlossen worden. Seitdem war die Freizeitstätte nur zwei Mal kurz wieder geöffnet worden. Grund waren eine andauernde Erdbebenserie und Sorgen vor einem Vulkanausbruch in dem Gebiet rund 40 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Reykjavik auf der Reykjanes-Halbinsel. Tatsächlich kam es am Abend des 18. Dezember zur Eruption. Seit kurz vor Weihnachten war keine Lava mehr an der Erdoberfläche zu sehen.

Managerin Helga Árnadóttir sagte, die Blaue Lagune kooperiere eng mit den Behörden. Am Freitag sei die Risikoeinschätzung gesenkt worden. Daraufhin habe man die Wiedereröffnung beschlossen.