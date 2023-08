Blaualgen in der Saale: Gesundheitsamt rät von Baden ab

Ein Blaualgenteppich am Strand des Buga-Sees in Hessen.

Bad Lobenstein - Ein Bad in der Saale nahe dem Bad Lobensteiner Stadtteil Saaldorf ist derzeit gesundheitlich nicht zu empfehlen. Das Gesundheitsamt im Saale-Orla-Kreis rät wegen starken Blaualgen-Befalls davon ab. Konkret sei der Befall am Strandbereich des Bad Lobensteiner Rudervereins nachgewiesen worden, teilte das Landratsamt am Donnerstag mit. Das Wasser sollte daher weder von Menschen noch Hunden getrunken werden.

Die Toxine der Blaualgen können laut Landratsamt Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Atemnot, Haut- und Schleimhautreizungen verursachen, besonders wenn das algenhaltige Wasser mehrfach verschluckt wird. Kinder und Kleinkinder seien besonders gefährdet.

Die Blaualgen (Cyanobakterien) treten möglicherweise vermehrt auf, weil der niedrige Wasserstand im Bleilochstausee eine höhere Wassertemperatur verursache, hieß es. Generell bildeten sich die Bakterien bei erhöhtem Phosphat- und Nährstoffgehalt.