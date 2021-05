Björk zum Sexismus in der Musikbranche - ein offener Brief

Die isländische Künsterin Björk wendet sich in einem offenen Brief über Sexismus an ihre Fans.

Die isländische Künstlerin Björk hat sich in einem offenen Brief auf Facebook über Sexismus geäußert. Sie teilt persönliche Erfahrungen aus ihrer Branche und ruft zur Veränderung auf.

Die 51-Jährige habe sich im Großteil ihrer Karriere nicht über Sexismus beklagt und habe ihn einfach hingenommen. „Aber ich möchte eine Sache erwähnen”, beginnt sie ihren Post.

„Und ich denke das ist Sexismus”

Dann berichtet sie von ihrem Auftritt in Houston auf dem „Day For Night”-Festival. Dort trat sie als DJ auf, was sie erst seit weniger als einem Jahr öffentlich tut. „Meine Fans haben es unglaublich willkommen geheißen, dass ich meine musikalische Reise mit ihnen teile und sie lassen mich ich sein”, freut sich Brörk und berichtet von ihren DJ-Erfahrungen und dem Spaß, den sie beim Verbinden verschiedener Lieder und Sounds empfindet.

Alles gut, wie man meinen könnte. Doch Björk kommt anschließend auf das große „Aber” zu sprechen. Denn verschiedene Medien konnten die Freude ihres Auftritts wohl nicht mit ihr teilen und wiesen darauf hin, dass sie nicht performt, sondern sich hinter ihren Tischen versteckt hätte - ganz im Gegensatz zu ihren männliche Kollegen. „Und ich denke das ist Sexismus”, schreibt die Isländerin und will dieses, für sie wichtige Thema nach einem tumultreichen Jahr nicht einfach so stehen lassen. Ihr Brief solle einen Teil zu den großen Veränderungen beitragen, die wir momentan durchleben würden.

Männer dürfen frei wählen

Ihre Kritik geht anschließend noch weiter und Björk verweist auf die Stigmata, in denen Frauen in der Branche gefangen sind: „Frauen in der Musik ist es erlaubt Singer/Songwriter zu sein, die über ihre festen Freunde singen”, doch wechsele man seine Thematik zu streberhaft mathematischem Beat-Editing, werde man kritisiert.

Ganz im Gegensatz dazu stehe der Umgang mit dem anderen Geschlecht: „Männern ist es erlaubt von Thema zu Thema zu wechseln”, schreibt Björk. Dabei sei es egal, ob sie beispielsweise von Sci-Fi zu Slapstick wechseln - Frauen sei dies nicht möglich.

Doch die Hoffnung auf Besserung hat Björk nicht aufgegeben. In ihrem ausführlichen Brief gegen Sexismus möchte sie nicht nur auf die Missstände hinweisen, sondern auch zum Ändern aufrufen. 2017 soll das Jahr werden, in dem der Wechsel vollzogen wird, schreibt sie und gibt sich hoffnungsvoll: „Ich weiß, die Veränderung liegt in der Luft”



