Lüneburg - Die Erfolgsserie der Volleyballer des VC Bitterfeld-Wolfen ist gerissen. Der Aufsteiger verlor am Samstag beim SVG Lüneburg nach 79 Minuten in drei Sätzen mit 0:3 (21:25, 22:25, 21:25) und verließ nach zuletzt drei Siegen erstmals wieder als Verlierer das Parkett. Den größten Anteil am Erfolg des Tabellenzweiten hatte Yann Niclas Böhme, der als wertvollster Spieler ausgezeichnet wurde. Trotz der siebten Saisonniederlage bleiben die Bitterfelder auf dem siebten Tabellenplatz der Bundesliga.

Der Aufsteiger bot dem klar favorisierten Gastgeber in allen drei Durchgängen Paroli, führten im zweiten Satz mit 16:15 und im dritten mit 8:5. Doch am Ende fehlte den Bitterfeldern auch das nötige Glück, um den Lüneburgern zumindest einen Satz abzunehmen.