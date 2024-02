Bitterfeld (dpa) – - Die Volleyballer des VC Bitterfeld-Wolfen haben das vorletzte Heimspiel in dieser Saison verloren. Der Aufsteiger unterlag am Sonntag dem Tabellenfünften SWD powervolleys Düren nach 80 Minuten glatt in drei Sätzen mit 20:25, 21:25 und 27:29. Den größten Anteil am Erfolg der Gäste hatte Petr Spulak, der zum wertvollsten Spieler der Partie gewählt wurde. Trotz der zwölften Saisonniederlage behauptete die Mannschaft aus Sachsen-Anhalt ihren siebenten Tabellenplatz.

In den ersten beiden Durchgängen erwischten die Hausherren zunächst den besseren Start, lagen mit 8:6 beziehungsweise 8:7 vorn. Doch dann übernahmen die Dürener das Kommando, glänzten vor allem im Blockspiel und holten dadurch allein insgesamt 26 Punkte. Die Gastgeber schafften im Verlauf der Partie nur 15 erfolgreiche Blocks. Im dritten Satz lagen die Hausherren bereits 12:16 zurück, starteten dann eine Aufholjagd und kamen auf 20:21 heran. Zu einem Satzgewinn gegen die in entscheidenden Phasen cleverer agierenden Dürener sollte es jedoch nicht reichen.