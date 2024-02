Friedersdorf - Die Volleyballer des VC Bitterfeld-Wolfen haben ihr Heimspiel gegen den Tabellenfünften Helios Grizzlys Giesen mit 1:3 (13:25, 22:25, 26:24, 20:25) verloren und damit am Sonntag die dritte Niederlage in Folge kassiert. Trotzdem liegt der Aufsteiger aus Sachsen-Anhalt als Siebter weiterhin im sicheren Mittelfeld der ersten Liga. Die Giesener kletterten durch ihren 13. Saisonsieg, an dem der zum wertvollsten Spieler gekürte Michiel Ahyi großen Anteil hatte, auf den dritten Platz.

Im ersten Satz hatte der Aufsteiger nicht den Hauch einer Chance und lief auch im zweiten Durchgang permanent einem Rückstand hinterher. Im dritten Satz konnten die Hausherren mit einem begeisternden Finish nach dem 9:13-Zwischenstand das Blatt noch wenden und diesen Durchgang für sich entscheiden. Doch die Giesener verteidigten ihren 16:8-Vorsprung im vierten Satz und ließen sich den Gesamterfolg nach 101 Minuten nicht mehr aus der Hand nehmen.