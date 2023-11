Hildesheim - Die Volleyballer des VC Bitterfeld-Wolfen haben ihre dritte Niederlage in Folge hinnehmen müssen. Der Aufsteiger verlor am Samstag sein Gastspiel bei den Helios Grizzlys Giesen in Hildesheim mit 1:3 (9:25, 16:25, 28:26, 22:25). Ilyia Goldrin verwandelte nach 109 Minuten den ersten Matchball für die Gastgeber, die durch diesen Erfolg ihren Platz in der Spitzengruppe festigten. Die Bitterfelder liegen mit drei Siegen und drei Niederlagen im Mittelfeld der Tabelle.

Die Gäste verschliefen die beiden ersten Durchgänge und fanden erst im dritten Satz ihren Rhythmus. Trotz einer zwischenzeitlichen 16:9-Führung musste der Aufsteiger noch um den Gewinn dieses Satzes zittern. Auch im vierten Durchgang lagen die Gäste mit 20:17 vorn, gaben den Vorsprung jedoch noch aus der Hand und konnten keinen entscheidenden fünften Satz erzwingen. Die Gastgeber machten sechs Punkte in Folge und entschieden damit die Partie zu ihren Gunsten.