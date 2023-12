Volleybälle liegen in einer Halle.

Friedersdorf - Die Volleyballer des VC Bitterfeld-Wolfen haben das letzte Heimspiel des Jahres erfolgreich bestritten. Die Schützlinge von Trainer Alessio Lodi bezwangen am Samstag in der Friedersdorfer Bernsteinhalle den Vorletzten TSV Haching München mit 3:1 (25:21, 22:25, 25:20, 25:21) und festigten mit dem fünften Saisonsieg ihren siebenten Tabellenplatz. Die Gastgeber verwandelten nach 107 Minuten ihren zweiten Matchball. Marco Frohberg hatte als wertvollster Spieler großen Anteil am Erfolg der Mannschaft aus Sachsen-Anhalt.

Nach einem optimalen Start riss bei den Bitterfeldern im zweiten Durchgang der Spielfaden. Schwächen in der Annahme und beim Block führten dazu, dass die Münchner ausgleichen konnten. Danach fanden die Hausherren wieder ihren Rhythmus und entschieden den dritten Durchgang souverän zu ihren Gunsten. Auch eine kurze Schwächephase zu Beginn des vierten Satzes brachte die Bitterfelder nicht mehr von der Siegerstraße ab. Die Gastgeber wandelten einen 5:7-Rückstand in eine 10:7-Führung um und bauten ihren Vorsprung anschließend auf 22:17 aus.