Friedersdorf - Die Volleyballer des VC Bitterfeld-Wolfen haben mit dem zweiten Sieg in Folge ihren siebten Tabellenplatz in der Bundesliga gefestigt. Die Schützlinge von Trainer Alessio Lodi behielten am Dienstag vor 300 Zuschauern in der Friedersdorfer Bernsteinhalle gegen den ASV Dachau glatt in drei Sätzen (25:22, 25:20, 25:21) die Oberhand. Den größten Anteil am sechsten Saisonsieg hatte Julian Hoyer, der zum wertvollsten Spieler der Partie gewählt wurde.

Die Gastgeber ließen sich beim ersten Heimspiel des Jahres nicht aus der Ruhe bringen. Grundstein für den späteren klaren Erfolg war bereits der erste Satzgewinn. Im zweiten Durchgang dominierten die Hausherren und hatten auch im hart umkämpften dritten Satz die besseren Nerven. Die Bitterfelder steckten einen 15:16-Rückstand weg und machten nach dem 19:19 durch einen 6:2-Lauf den gelungenen Start ins neue Jahr perfekt.