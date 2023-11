Öffentliches Training in der Red Bull Akademie.

Leipzig - RB Leipzigs Trainer Marco Rose konnte beim Training am Mittwoch wieder auf einen größeren Kader zurückgreifen. Neben den ersten Rückkehrern nach der Nationalmannschaftspause war auch der Franzose El Chadaille Bitshiabu auf dem Rasen. Der Innenverteidiger, der im Sommer aus Paris geholt worden war, absolvierte nach seiner Knieverletzung erste Übungen mit der Mannschaft. Bisher konnte der 18-Jährige noch kein Pflichtspiel für die Leipziger absolvieren. In der Bundesliga ist RB beim VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/ Sky) wieder gefordert.

Mittelfeldspieler Kevin Kampl agierte nach seinen Sprunggelenkproblemen ebenfalls teilweise mit dem Team. Torhüter Peter Gulacsi trainierte wegen einer Zehenprellung derweil individuell, ebenso wie Kapitän Willi Orban, der seit Oktober an einem Bänderriss im Knie laboriert. Angreifer Timo Werner pausierte mit Adduktorenbeschwerden, Innenverteidiger Castello Lukeba setzte aufgrund von Belastungssteuerung aus.