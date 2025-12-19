Mia Bitsch sorgt als Sportlerin des Jahres für eine Premiere, Langenhan schafft den Hattrick. Die Rollstuhlbasketballer der Thuringia Bulls setzen einen Meilenstein. Auch die Ehrenamtlichen jubeln.

Mia Bitsch holte nach Gold bei den World Games auch den Sieg bei der Sportlerwahl in Thüringen. (Archivbild)

Erfurt - Premierensiegerin Mia Bitsch und Seriensieger Max Langenhan sind zu Thüringens „Sportler des Jahres“ gewählt worden. Bei den Mannschaften sorgten die Rollstuhlbasketballer der RSB Thuringia Bulls für einen Meilenstein. Erstmals siegte ein inklusives Team bei der beliebten Wahl, die mit insgesamt 11.135 Stimmen für einen Rekord sorgte. Das Organisationsteam des Erfurter Nachtlaufs wurde dabei in der erstmals vergebenen Kategorie Ehrenamt des Jahres ausgezeichnet.

Bitsch sorgte mit ihrem Titel für einen historischen Erfolg als erste Athletin aus der Sportart Karate. Die zweimalige Europameisterin setzte sich gegen Rennrodlerin Merle Fräbel aus Suhl und die Eisenacher Rettungsschwimmerin Lena Oppermann durch, die sich sechs Medaillen bei den World Games sicherte.

Inklusives Team erstmals ganz oben

Für einen Hattrick sorgte der dreimalige Rennrodel-Weltmeister Langenhan (BRC 05 Friedrichroda) vor Turn-Europameister am Barren, Nils Dunkel aus Erfurt, der für den SV Halle an den Start geht. Dritter wurde Flossenschwimmer Justus Mörstedt, der bei den World Games und Europameisterschaften mehrere Titel und Goldmedaillen gewann sowie Rekorde aufstellte.

Als erstes inklusives Team überhaupt gewannen die RSB Thuringia Bulls, das aktuell erfolgreichste Rollstuhlbasketball-Team Deutschlands vor den European-League-Siegerinnen des Thüringer HC. Auf den dritten Rang fuhren die Rennrodel-Doppelsitzer Hannes Orlamünder / Paul Gubitz (RRC Zella-Mehlis), die 2025 unter anderem Weltmeister im Doppel und Weltmeister in der Team-Staffel wurden.

Ehrung am 24. April

250 Ehrenamtliche vom GutsMuths-Rennsteiglaufverein mit Unterstützung des MTV 1860 Erfurt, des Skisportvereins Erfurt und des USV Erfurt richteten nach dem Rückzug des bisherigen Veranstalters den 1. Erfurter Nachtlauf aus und gewannen die Herzen der Wähler vor dem Special Olympics Trainerteam Nadine Breier, Marcus Mühr und Peter Hopf, das von den Winterweltspielen mit zwölf Medaillen durch zehn Sportler heimkehrte.

Auf dem dritten Platz drei landete das Organisationsteam des RSC Turbine Erfurt, das die Deutschen Meisterschaften sowie die Europameisterschaften im Steher- und Derny-Rennen ausrichtete.

Auf die Pokale müssen die Gewinner aber noch eine Weile warten. Die Auszeichnungen werden bei der Goldenen Nacht des Thüringer Sports am 24. April 2026 in der Zentralheize Erfurt übergeben.