Ein Europäisches Bison büxt aus dem Heimattiergarten in Fürstenwalde aus und sorgt für Straßensperrung.

Fürstenwalde - Ein ausgebüxtes Bison aus dem Heimattiergarten in Fürstenwalde im Landkreis Oder-Spree hat die Polizei auf Trab gehalten. Polizeiangaben zufolge wurden Beamte am Montagnachmittag gegen 15.45 Uhr gerufen.

Mitarbeitern des Tierparks soll es gelungen sein, das Wisent in den Stadtpark zurückzudrängen. Die Polizei sperrte die Zufahrtswege zum Park, Besucher mussten diesen vorübergehend verlassen. Auch eine Tierärztin wurde hinzugezogen. Letztendlich konnte das Bison wieder sicher in sein Gehege gebracht werden. Die Vollsperrung der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße beim Stadtpark war gegen 19:20 Uhr wieder aufgehoben worden.