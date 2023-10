Dresden - Etwa 9000 Menschen in Sachsen haben Förderung für eine Solaranlage auf dem Balkon beantragt. Davon seien rund 8500 Anträge von der Aufbaubank bewilligt und ausgezahlt, teilte das Energieministerium am Sonntag mit. Der Großteil entfalle auf Eigentümer, so dass das Budget in diesem Bereich voraussichtlich in zwei Wochen ausgeschöpft sei, hieß es. Dagegen stünden für Mieter noch etwa 2,5 Millionen Euro zur Verfügung.

Das Programm war im Sommer gestartet. Für die Anschaffung eines sogenannten Balkonkraftwerks werden je Haushalt einmalig 300 Euro Zuschuss gezahlt. Energieminister Wolfram Günther (Grüne) zeigte sich zufrieden mit der Resonanz. „Wir brauchen große Projekte für mehr erneuerbare Energien genauso wie die vielen kleinen Beiträge“, erklärte er. „Mit Balkonkraftwerken können die Bürgerinnen und Bürger die Energiewende zu Hause sehr einfach mitgestalten.“