Bisher 22 Impfungen gegen Affenpocken-Virus in Brandenburg

Potsdam - In Brandenburg sind bislang 22 Impfungen gegen das Affenpocken-Virus verabreicht worden. Diese Zahl (Stand 20.07.) nannte das Gesundheitsministerium in Potsdam auf Nachfrage. Erstmals war vor rund zwei Wochen die erste Impfung durchgeführt worden. Inzwischen gibt es in Brandenburg nach Angaben des Ministeriums 33 bestätigte Affenpocken-Fälle und zwei Verdachtsfälle. Es handle sich ausschließlich um Männer. In Berlin lag die Zahl der Erkrankungen jüngst bei mehr als 2000.

Der Impfstoff soll zunächst vor allem bei engen Kontaktpersonen von Infizierten eingesetzt werden. Er wird bei minus 20 Grad in der Apotheke des Potsdamer Klinikums Ernst von Bergmann gelagert. Die Impfungen übernimmt laut Ministerium der öffentliche Gesundheitsdienst der Landeshauptstadt Potsdam und die landesweit einzige HIV-Schwerpunktpraxis in Blankenfelde-Mahlow.