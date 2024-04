Hannover - Die amtierende Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Kirsten Fehrs, hat den iranischen Großangriff auf Israel als „schändlich und völkerrechtswidrig“ verurteilt. „Ich bitte die internationale Gemeinschaft, alles zu tun, um einen Krieg zu verhindern“, sagte die Bischöfin der Nordkirche am Sonntag. „Im Interesse der leidenden Menschen in Israel und in Gaza appelliere ich eindringlich an alle Seiten, jede Aktion zu unterlassen, die zu einer weiteren Eskalation dieser extrem anspannten Lage führen kann.“

Fehrs sagte, sie bete zu Gott, dass es gelingen werde, die Spirale der Gewalt zu durchbrechen und Leid und Not der Menschen in der Region zu lindern. Der Angriff sei auf das Schärfste zu verurteilen.