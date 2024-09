Die Temperaturen steigen weiter in Berlin und Brandenburg. Am Nachmittag treten dabei Gewitter auf - auch Starkregen und Hagel sind möglich.

Bis zu 33 Grad in Berlin und Brandenburg - Gewitter

Bis zu 33 Grad in Berlin und Brandenburg: Gewitter und Sturmböen können vor allem im Westen Brandenburgs auftreten. (Archivbild)

Berlin/Potsdam - Hohe Temperaturen erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg. Dabei treten nach einem heiteren Start vor allem in den westlichen Teilen Brandenburgs Schauer und Gewitter mit Starkregen auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Lokal kommt es auch zu Sturmböen und Hagel. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 30 und 33 Grad.

In der Nacht auf Mittwoch sind nur wenige Wolken am Himmel zu sehen. Anfangs gewittert es noch, dann werden nur noch vereinzelt Schauer erwartet. Örtlich tritt Nebel auf - bei Tiefstwerten zwischen 16 und 20 Grad.

Bis zu 35 Grad am Mittwoch

Am Mittwoch bleibt es an Oder und Neiße bis zum Abend sonnig, ansonsten wird es heiter. In Westbrandenburg sind einzelne kräftige Schauer und Gewitter nicht ausgeschlossen. Die Höchstwerte klettern weiter auf Temperaturen zwischen 31 und 35 Grad.

Nachts wird es laut DWD an der Grenze zu Sachsen-Anhalt noch zum Teil wolkig mit einem geringen Schauer- und Gewitterrisiko. Sonst bleibt es wolkenlos. Es kühlt auf Temperaturen zwischen 16 und 19 Grad ab.