Bis zu 30 Grad am Wochenende in Niedersachsen und Bremen

Hannover - Nach vereinzelten Gewittern am Freitag erwartet die Menschen in Niedersachsen und Bremen am Wochenende heiteres und trockenes Wetter. Am Freitag ist es ab nachmittags bewölkt, dazu kommen örtliche Schauer und kräftige Gewitter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dazu werden Höchstwerte bis 30 Grad erreicht, auf den Inseln bleibt es bei maximal 21 Grad etwas frischer. Nachts kühlt es sich auf bis zu 11 Grad ab. Für Samstag und Sonntag rechnet der DWD dann mit viel Sonnenschein, wieder bei Höchsttemperaturen um 30 Grad.