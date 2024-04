Berlin/Potsdam - Auf Temperaturen bis zu 29 Grad können sich die Menschen in Berlin und Brandenburg am Dienstag einstellen. Dabei bleibe es tagsüber eher bewölkt und windig, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Am Nachmittag und Abend sei zudem mit Regen zu rechnen.

In der Nacht auf Mittwoch kühlen die Temperaturen auf bis zu neun Grad ab und es gibt vereinzelt Regen, insbesondere im Süden Brandenburgs. Bis zum Morgen klingen die Schauer ab.

Am Mittwoch halten sich die Wolken zunächst hartnäckig am Himmel, ab Nachmittag treten dann heitere Abschnitte auf. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 14 und 16 Grad. In der Nacht auf Donnerstag wird es dann klar und regenfrei. In Bodennähe tritt leichter Frost auf. Die Tiefstwerte liegen zwischen 1 und 6 Grad.