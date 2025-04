Sonnig und ungewöhnlich warm ist es am Gründonnerstag in der Hauptstadtregion.

Berlin/Potsdam - Vor Beginn der Osterfeiertage ist es in Berlin und Brandenburg ungewöhnlich sonnig und warm. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet am Gründonnerstag mit bis zu 29 Grad und zeitweise lockeren Wolken am Himmel. In der Prignitz klettern die Temperaturen demnach nur auf 22 Grad. Es bleibe meist trocken.

Nachts zieht es laut Vorhersage im äußersten Westen und Nordwesten Brandenburgs zu. Es könne Schauer geben. Die Temperaturen sollen auf Tiefstwerte zwischen 15 Grad an der Neiße und 9 Grad in der Prignitz sinken.

Am Karfreitag sind dem DWD zufolge viele Wolken am Himmel, nur Richtung Osten gibt es etwas mehr Sonne. Im Süden und Südosten könne es Schauer oder Gewitter geben. Es wird deutlich frischer: Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 14 Grad in der Prignitz, um 20 Grad in Berlin und bis 22 Grad in der Niederlausitz. In der Nacht zum Samstag rechnen die Experten mit Schauern und vereinzelt auch mit Gewittern bei 10 bis 7 Grad.

Am Karsamstag soll es dann nur noch vereinzelt regnen. Die Höchstwerte liegen laut DWD zwischen 15 Grad im Nordwesten und 19 Grad im Südosten Brandenburgs. In der Osternacht sollen die Temperaturen erneut auf unter 10 Grad sinken. Am Ostersonntag könne es neben einigen Wolken erneut nass werden. Die Temperaturen klettern auf 18 bis 22 Grad.